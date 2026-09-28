Десять жизней за один баллон: заправщик из Нижневартовска получил реальный срок за взрыв в многоэтажном доме

Прокуратура добилась реального срока для заправщика, чья халатность четыре года назад привела к взрыву пятиэтажки на Мира, 6А в Нижневартовске. Об этом проинформировало ведомство. В тот вечер обрушились два подъезда. Спасатели доставали людей из-под завалов, но десять человек, включая четверых детей, погибли, сообщил muksun.fm.

По информации издания, катастрофа, которая потрясла всю Россию, произошла 4 декабря 2022 года в жилом доме. Сотрудник местной газозаправочной станции согласился наполнить бытовой баллон в обход всех инструкций безопасности. Мужчина не использовал специальное весовое оборудование и не контролировал объем закачиваемого топлива. В результате баллон оказался критически переполнен сжиженным газом.

По данным издания, в тот же вечер владелец баллона, пенсионер, внес емкость в свою квартиру. Из-за резкого перепада температур и избыточного давления баллон взорвался и полностью разрушил несущие перекрытия и обрушил два подъезда пятиэтажного дома.

В первые дни после трагедии из-под завалов спасатели извлекли восемь тел погибших. Пенсионер и его супруга были также среди пострадавших. Они находились в ожоговых центрах округа. Утром 8 декабря сообщили, что женщина погибла. Мужчина, который принес баллон домой, с 80% термических ожогов тела скончался 13 декабря.

Перед судом предстал сотрудник местной газозаправочной станции. Несмотря на то, что некоторые из родных погибших считали, что он не виновен, мужчина остался на скамье подсудимых. Изначально суд первой инстанции проявил необъяснимую мягкость, приговорив виновника массовой гибели людей к условному наказанию. Гособвинение категорически не согласилось с таким решением и подало апелляцию, указав на несопоставимость тяжести последствий и назначенной кары.

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