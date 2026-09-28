В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 28 сентября, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Клинском, Луховицком и Талдомском лесничествах – I класс, в Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском – III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и в среду, 29 и 30 сентября, на большей части региона спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +13-15 градусов, ночью – +6-13. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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