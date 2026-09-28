Магнитная буря отступает? Что ждет Землю 29 сентября 2026 года

Геомагнитная обстановка 29 сентября ожидается спокойной. По актуальным прогнозам, вероятность магнитной бури остается низкой, а индекс Kp не должен достигнуть уровня, характерного для геомагнитного шторма.

После возмущений, наблюдавшихся в конце прошлой недели, магнитосфера Земли продолжает постепенно стабилизироваться. На 29 сентября специалисты прогнозируют преимущественно спокойное состояние.

По данным актуального прогноза, максимальное значение Kp ожидается примерно на уровне 2. Вероятность геомагнитной бури G1 и выше оценивается примерно в 3%. Это значительно ниже показателя, необходимого для фиксации магнитной бури.

Сильной магнитной бури не ожидается

Согласно прогнозу NOAA на период до 29 сентября, геомагнитных бурь уровня G1 и выше в эти дни не ожидается. Максимальный прогнозируемый 3-часовой индекс Kp составляет около 4, то есть остается ниже уровня магнитной бури.

Таким образом, 29 сентября не должно стать днем нового сильного геомагнитного возмущения. При этом прогноз космической погоды может корректироваться по мере поступления новых данных о солнечном ветре и активности Солнца.

Что будет вечером и ночью

В течение суток существенного усиления геомагнитной активности не прогнозируется. Ожидается сохранение спокойного магнитного фона с возможными небольшими колебаниями показателя Kp.

Долгосрочный прогноз также указывает на сохранение относительно стабильной ситуации в последние дни сентября. На 30 сентября предварительно прогнозируется аналогичный уровень активности.

Что известно о предыдущей магнитной буре

Последнее заметное возмущение, о котором сообщали специалисты, было связано с потоком быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры. Магнитная буря уровня G1 началась 24 сентября, после чего геомагнитная активность постепенно пошла на спад.

Сейчас признаков возвращения сопоставимой активности в прогнозах на 29 сентября нет. Поэтому вторник должен пройти преимущественно в спокойной геомагнитной обстановке.