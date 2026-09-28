«Читай-город», Modis и Rendez-Vous: сети уходят из тюменских ТЦ — эксперт рассказал, как изменится шопинг в РФ

Формат торговли в Тюмени меняется: сети все чаще отказываются от нескольких точек в пользу одной крупной. Причина — рост онлайн-продаж. Своим мнением поделился экономист Иван Вилков, сообщил nashgorod.ru.

По данным издания, тенденция заметна по конкретным случаям. 27 сентября в «Гудвине» закрылся магазин «Читай-город». В августе ТРЦ «Колумб» покинул Modis. А сеть Rendez-Vous еще в апреле сообщила о закрытии филиала в «Гудвине». Список торговых сетей, сокращающих присутствие в крупных ТЦ, растет.

Вилков объясняет это экономической логикой. Держать много магазинов становится невыгодно: покупатели уходят на маркетплейсы и в интернет-магазины. В пример эксперт приводит «Читай-город». У сети есть свой онлайн-магазин, и часть клиентов приходит в физическую точку не за покупкой, а за получением уже оформленного заказа. При таком раскладе большое число точек в городе не нужно.

«Сейчас электронная торговля достаточно сильно развивается. Спрос смещается в сторону онлайна», — говорит доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Вилков.

Сокращают присутствие и другие сети. По словам Вилкова, Lime в Тюмени оставил один крупный магазин вместо нескольких в разных ТЦ. Rendez-Vous после реконцепции тоже сохранил одну точку вместо двух.

По наблюдениям эксперта, при этом из офлайна сети не уходят. Магазины могут превращаться в шоурумы: покупатель приходит, смотрит, примеряет, получает консультацию, а заказ оформляет через интернет.

«Не надо сейчас столько физических точек. Ты приехал, выбрал, померил, заказал — и все», — пояснил Вилков.

Прогноз эксперта таков: привычный шопинг, когда человек часами ходит по торговому центру, постепенно уйдет в прошлое. Сети сделают ставку на крупные магазины и онлайн-продажи.

Ранее сообщалось, что глава ЦСР предложил ограничить возврат продуктов и лекарств с маркетплейсов.