В подмосковном ЖК «Пушкино Град» завершат подключение к инженерным сетям

В жилом комплексе «Пушкино Град» вышел на финальную стадию один из ключевых этапов — подключение домов к теплу, электричеству, воде и канализации, девелопер СЗ «ДЕЛО» реализует проект в Пушкинском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты завершают технологическое присоединение объекта к теплоснабжению, отопление в домах планируют запустить в срок. Они также выполнили внутренние работы по электроснабжению, завершают внутриплощадочные сети связи. На водозаборном узле идут строительно-монтажные работы. На территории появится новый ВЗУ, который обеспечит чистой водой не только «Пушкино Град», но и соседние дома.

Рабочие проложат трубопровод, чтобы подключить дома к водоснабжению под железной дорогой Пушкино — Софрино, проект согласовали с ОАО «РЖД». Готовность хозяйственно-бытовой канализации достигла 95%.

В составе квартала возведут 21 жилой дом переменной этажности, построят школу, два детских сада, многофункциональную поликлинику, собственный акватермальный комплекс (ФОК). На первых этажах жилых домов разместятся магазины, салоны красоты и кофейни.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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