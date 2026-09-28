В подмосковном ЖК «Пушкино Град» завершат подключение к инженерным сетям
Подключение к инженерным сетям завершат в подмосковном ЖК «Пушкино Град»
Фото: [СЗ «ДЕЛО»]
В жилом комплексе «Пушкино Град» вышел на финальную стадию один из ключевых этапов — подключение домов к теплу, электричеству, воде и канализации, девелопер СЗ «ДЕЛО» реализует проект в Пушкинском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Специалисты завершают технологическое присоединение объекта к теплоснабжению, отопление в домах планируют запустить в срок. Они также выполнили внутренние работы по электроснабжению, завершают внутриплощадочные сети связи. На водозаборном узле идут строительно-монтажные работы. На территории появится новый ВЗУ, который обеспечит чистой водой не только «Пушкино Град», но и соседние дома.
Рабочие проложат трубопровод, чтобы подключить дома к водоснабжению под железной дорогой Пушкино — Софрино, проект согласовали с ОАО «РЖД». Готовность хозяйственно-бытовой канализации достигла 95%.
В составе квартала возведут 21 жилой дом переменной этажности, построят школу, два детских сада, многофункциональную поликлинику, собственный акватермальный комплекс (ФОК). На первых этажах жилых домов разместятся магазины, салоны красоты и кофейни.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.