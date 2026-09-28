В Балашихе построят новый детский сад в составе ЖК «Героев»

В шестом квартале жилого комплекса «Героев» от девелоперской компании «Главстрой Регионы» возводят новый детский сад, рассчитанный на 140 мест, объект располагается в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты ведут работы по устройству наружных и внутренних стен, а также кровельные работы. В здании будет три этажа, его площадь составит 2,8 тыс. кв. м. Для детей обустроят групповые, кабинеты психолога и логопеда, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и методический кабинет, отдельный блок предусмотрен для организации питания детей. На прилегающей территории появятся площадки для игр и активного отдыха на свежем воздухе.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.