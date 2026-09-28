Церковь полыхала у школы: в Новокузнецке сгорел храм на Ильинке

В Новокузнецке произошел пожар в церкви, расположенной рядом со школой. Инцидент случился рано утром 28 сентября на Ильинке. Кадры с места происшествия быстро разошлись по социальным сетям, сообщил VSE42.RU .

О возгорании сообщили очевидцы. По их данным, горела церковь на улице Олимпийской, 20 к1 — буквально в нескольких шагах от школы № 36. Видео и фотографии появились в телеграм-канале GORODAD — NOVOKUZNETSK.

«По имеющейся информации, у начальных классов отменили уроки», – отметили в публикации.

В МЧС Кузбасса уточнили хронологию событий. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 05:08. Когда первый расчет прибыл на место, здание уже было охвачено открытым пламенем по всей площади. Это означает, что огонь успел распространиться по строению до приезда пожарных.

По данным издания, борьба с огнем заняла около двух часов. Локализовать пожар удалось к 05:54 — на этом этапе распространение пламени остановили. Полностью ликвидировать открытое горение получилось в 06:53. На месте работали 23 сотрудника МЧС и шесть единиц техники. О причинах возгорания и возможном ущербе пока не сообщается.

«Ущерб и причина пожара устанавливаются», – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что хозяин сгоревшего комплекса в Стерлитамаке не признал вину по делу о гибели четырех человек.