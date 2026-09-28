Церковный праздник 28 сентября: что нельзя делать православным в день Никиты Гусятника

28 сентября православные вспоминают великомученика Никиту Готфского, отмечают Новоникитскую икону Божией Матери и продолжают празднование Воздвижения Креста Господня. В народном календаре дата известна как Никита Гусятник и Никита Репорез.

Память великомученика Никиты Готфского

28 сентября Русская Православная Церковь отмечает день памяти великомученика Никиты Готфского, жившего в IV веке. Он был воином и последователем епископа Феофила, который проповедовал христианство среди готов.

Согласно церковному преданию, еще до крещения Никита увидел во сне Отрока с Крестом. Позднее христианка Иулиания посоветовала ему посмотреть на свою грудь. Там он обнаружил изображение Богородицы с Младенцем Христом, державшим в руке Крест. Это видение стало для Никиты подтверждением христианской веры, после чего он принял крещение.

Позднее при языческом правителе Атанарике начались гонения на христиан. Никита открыто исповедовал христианство и выступал против преследований. Его схватили, подвергли пыткам и приговорили к сожжению. По преданию, огонь не повредил тело святого и образ Богородицы, который он носил на груди. Великомученик Никита погиб в 372 году.

Празднование Новоникитской иконы

В этот же день православные чтят Новоникитскую икону Божией Матери. Ее празднование связано с мученической кончиной святого Никиты и преданием о чудесном явлении ему образа Богородицы.

На иконе изображена Божия Матерь с Предвечным Младенцем, который стоит на Ее коленях и держит Крест. Этот образ связывают с предстоящими крестными страданиями Спасителя.

Древние списки иконы, созданные в XVII веке, сохранились до наших дней. Один из них находится в храме великомученика Никиты в селе Софьино Московской области. Также образ можно увидеть в нескольких московских храмах.

Перед Новоникитской иконой верующие обращаются с молитвами об укреплении веры, защите от недоброжелателей и помощи во время испытаний.

Народные традиции Никиты Гусятника

В народном календаре 28 сентября называют Никитой Гусятником или Никитой Репорезом. Названия связаны с сезонными работами и наблюдениями за природой.

В это время крестьяне начинали уборку репы и других корнеплодов. Репа считалась важным продуктом питания и использовалась для приготовления каши, пирогов и других блюд.

Еще одной традицией были проводы гусей в теплые края. По их поведению пытались предсказывать погоду и особенности будущей весны. Также в этот период продолжались заготовки продуктов на зиму, включая засолку овощей и сушку грибов и фруктов.

Что можно делать 28 сентября

В этот день верующие могут посетить храм и принять участие в богослужении. Также принято обращаться в молитве к великомученику Никите и Божией Матери.

Дату можно посвятить добрым делам, помощи близким и нуждающимся. Народные традиции также разрешают заниматься домашними заготовками и готовить блюда из репы.

При этом важно отличать церковные предписания от народных поверий, которые складывались вокруг этой даты на протяжении многих поколений.

Что нельзя делать в этот день

В народной традиции с 28 сентября связывали ряд ограничений. Считалось нежелательным отправляться в дальнюю дорогу, начинать крупные дела, брать или давать деньги в долг.

Также предки советовали избегать ссор, грубых слов, зависти и хвастовства. Отдельное поверье запрещало резать репу ножом, поскольку это связывали с возможными финансовыми проблемами.

Считалось также, что нельзя оставлять после еды недоеденную пищу и выбрасывать продукты. Их предлагали отдавать нуждающимся или животным.

При этом перечисленные запреты относятся преимущественно к народным обычаям и суевериям. Они не являются общеобязательными церковными правилами для православных.

Народные приметы на 28 сентября

С этой датой связано несколько погодных примет. Высоко летящие гуси считались предвестниками весеннего половодья, а низкий полет птиц связывали с малым количеством воды весной.

Если дикие гуси садились на землю, ожидали раннего наступления весны. Теплая погода воспринималась как признак поздней зимы, а дождь — как предвестник дождливой осени.

Большое количество рябины связывали с ожиданием холодной зимы.