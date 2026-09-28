Янтарь в банке: прозрачное яблочное варенье дольками — рецепт из тургеневской усадьбы с осенними плодами

Прозрачное варенье из яблок дольками — та самая заготовка, которую стыдно прятать в погреб. Светло-янтарный сироп, ровные ломтики, сохранившие форму, — выглядит как из дорогого книжного магазина, а делается из трех ингредиентов. Считается, что именно так варили яблочное варенье в Спасском-Лутовинове — усадьбе семьи Тургеневых. Отсюда и название — «варенье Тургеневское», сообщил vostokmedia.com.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Мария Коропец ]

Секрет не в хитрых добавках, а в терпении: варка короткая, но повторяется несколько раз с длинными паузами. На весь процесс закладывайте два-три дня.

Как выбрать яблоки, чтобы дольки не превратились в кашу

Главное правило — не брать первые попавшиеся яблоки. Мягкие, рыхлые, мучнистые сорта за пять минут кипения превратятся в пюре, и вместо красивого варенья получится детское питание.

На что ориентироваться:

Плотность. Мякоть должна быть упругой, чтобы ломтики выдержали несколько циклов нагрева и остывания. Рыхлые плоды не годятся категорически.

Сезонность. Лучше всего — осенние и зимние сорта: Антоновка, Симиренко, Гренни Смит, Богатырь, Пепин шафранный, Уэлси, Анис. Летние яблоки нежнее и сочнее — они разварятся быстрее.

Спелость. Зрелые, но не переспелые. Недозрелые будут кислыми и деревянными, переспелые потеряют форму.

Кислинка. Легкая кислота сбалансирует сладость сиропа и поможет долькам оставаться плотными. Если яблоки слишком сладкие — добавьте щепотку лимонной кислоты.

Качество. Без гнили, червоточин и глубоких вмятин. Подпорченные участки вырезайте, а сильно испорченные плоды отложите — варенье этого не простит.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Мария Коропец ]

Что понадобится

500 г яблок

600 г сахара

125 мл воды

2 г лимонной кислоты

По сути, три главных ингредиента — яблоки, сахар и вода. Лимонная кислота — для цвета и сохранности долек.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Готовим шаг за шагом

1. Подготовьте яблоки. Тщательно вымойте, снимите кожуру, удалите сердцевину с семенами. Нарежьте аккуратными дольками толщиной примерно 1–1,5 см.

2. Замочите в подкисленной воде. Растворите лимонную кислоту в воде и опустите туда ломтики на 15–20 минут — это не даст им потемнеть. После достаньте и обсушите бумажным полотенцем, чтобы в варенье не попала лишняя жидкость.

3. Сварите сироп. В глубокой кастрюле соедините 125 мл воды с 600 г сахара. Нагревайте на умеренном огне, помешивая, пока кристаллы полностью не растворятся. Сироп должен стать однородным и прозрачным.

4. Соедините яблоки с сиропом. Переложите дольки в горячий сироп и осторожно перемешайте — каждый ломтик должен быть покрыт. Оставьте на 3–4 часа: за это время яблоки дадут сок, и варенье станет ароматнее.

5. Первая варка. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения — и сразу снимите с плиты. Оставьте на 6–8 часов.

6. Вторая варка. Снова доведите до кипения и варите 5–7 минут. Проверьте готовность сиропа: капните на холодное блюдце. Капля держит форму и не растекается — варенье готово. Если растекается — проварите ещё раз после остывания.

7. Разлейте по банкам. Горячее варенье разлейте в заранее простерилизованные банки, герметично закройте крышками. Оставьте остывать при комнатной температуре — переворачивать и укутывать не нужно. Храните в тёмном прохладном месте.

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