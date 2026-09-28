После серии геомагнитных возмущений в конце прошлой недели ситуация в околоземном пространстве стабилизируется. Ученые прогнозируют спокойную обстановку 28 и 29 сентября с минимальной вероятностью новой магнитной бури.

Геомагнитная обстановка стабилизируется

Конец прошлой недели сопровождался несколькими геомагнитными возмущениями, однако к началу новой недели солнечная активность заметно снизилась. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН обновили прогноз космической погоды на ближайшие дни.

Сентябрь в целом характеризуется относительно низкой солнечной активностью. В период с 13 по 18 сентября на Солнце не зарегистрировали ни одной вспышки. Этот отрезок стал самым продолжительным периодом подобного затишья с 2021 года.

Затем активность немного увеличилась, что совпало с периодом осеннего равноденствия.

Причиной возмущений стал солнечный ветер

Одним из главных событий последних дней стала магнитная буря уровня G1, начавшаяся 24 сентября. По данным специалистов, ее возникновение было связано с потоком быстрого солнечного ветра, который исходил из крупной корональной дыры и двигался в направлении Земли.

К 28 сентября влияние этого потока значительно ослабло, поэтому вероятность нового сильного геомагнитного возмущения остается низкой.

Что прогнозируют на 28 сентября

В понедельник, 28 сентября, ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность полноценной магнитной бури оценивается менее чем в 5%.

Индекс Кр в течение дня может находиться в диапазоне 2,3–2,7 балла. Это значение остается ниже отметки Kp = 4, которая используется как граница между спокойным состоянием и геомагнитным возмущением.

В вечерние и ночные часы активность, согласно прогнозу, продолжит снижаться. Ожидается возвращение геомагнитной обстановки к фоновым значениям около 2 баллов.

Прогноз на 29 сентября и ближайшие дни

Во вторник, 29 сентября, тенденция к снижению солнечной и геомагнитной активности должна сохраниться. Долгосрочные расчеты указывают на возможность стабильного фонового состояния магнитосферы до конца рабочей недели.

Ожидается, что показатель Kp останется ниже 2, что соответствует спокойной геомагнитной обстановке.