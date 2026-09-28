ВККС отправила в отставку председателя Пермского краевого суда Александра Суханкина

Александр Суханкин покидает пост председателя Пермского краевого суда. Решение о досрочном прекращении его полномочий приняла Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Информация об этом размещена на сайте коллегии, сообщил properm.ru.

По данным редакции Properm.ru, свой пост Суханкин будет занимать до конца текущей недели. Официально он уходит в отставку с 7 октября.

Заседание ВККС проходило в Москве с 21 по 25 сентября 2026 года. Оно стало 11-ым по счету в этом году. По итогам заседания полномочия были прекращены у 22 судей и руководителей судов. Основанием послужили их письменные заявления об отставке — в соответствии с подпунктом российского законодательства. В этот же список попал и Александр Суханкин. Тогда же в отставку отправили председателя Верховного Суда Республики Северная Осетия — Алания Сослана Хадонова.

Суханкин возглавил Пермский краевой суд 25 марта 2022 года — в этот день прошла торжественная церемония вступления в должность. Назначение было оформлено Указом президента России № 127 от 18 марта 2022 года.

По данным издания, перед этим должность председателя суда пустовала три года. С 2007 по 2019 год суд возглавлял Владимир Вельянинов. После его почетной отставки конкурс на вакантное место объявляли пять раз, однако нового руководителя так и не назначили.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана уволил министра обороны после гибели 14 человек.