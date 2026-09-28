27 жизней спасли, все остальное сгорело: пожар в Прокопьевске уничтожил приют «Остров надежды»

Сразу несколько объектов располагались в здании, которое сгорело в Прокопьевске. Пожар вспыхнул в ночь на воскресенье, 27 сентября. Огнем было уничтожено строение, где находились приют для животных, магазин, автостанция и автомойка, сообщил VSE42.RU .

По данным областного МЧС, речь идет о приюте «Остров надежды» на улице Осиновской, 31. Огонь охватил здание, в котором, помимо самого приюта, работали и другие организации.

«В результате пожара обрушились деревянная обрешетка крыши и потолочное перекрытие. Сгорели деревянные каркасы клеток, пострадала мебель и продукция внутри магазина», – сказали в МЧС.

По информации издания, во время тушения спасатели вынесли из горящего дома 27 животных. Также им удалось эвакуировать баллон с пропаном, три легковых автомобиля и прицеп с лодкой. Газовый баллон в таких условиях представлял особую угрозу, поэтому его вывоз стал одной из приоритетных задач.

По данным издания, площадь пожара составила 834 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 6:44. В работах участвовали 21 человек и шесть единиц техники. В ведомстве сайту VSE42.Ru сообщили, что причина возгорания пока устанавливается. Что именно стало источником огня, еще предстоит выяснить.

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