Десятилетнее партнерство русского и француза сделало Озеры Меккой для гурманов

Фестиваль спаржи из Озер стал обладателем золотой награды национальной премии Russian Event Awards как лучшее гастрономическое событие среди городов с населением менее 100 тыс. человек. REGIONS разбирался , как инициатива местных фермеров превратила небольшой подмосковный город в популярное направление российского туризма.

По информации издания, за проектом стоят два увлеченных энтузиаста — российский фермер Виктор Рымов и его французский коллега Николя Буассе. Их десятилетнее партнерство стало двигателем перемен, перевернувших представление о подмосковном городе Озеры.

«Мы просто решили попытаться вырастить спаржу так, как делали дома», — рассказывает французский фермер.

По данным издания, со временем начинание переросло в полноценную ферму «Эколомна». Сегодня, помимо знаменитой на всю область спаржи, здесь выращивают редкие и изысканные овощные культуры. Среди них — мини-брокколи «Николини» с ее деликатным вкусом, нежная спаржевая фасоль и декоративная цветная капуста миниатюрных размеров, которая привлекает внимание как своей эстетичной формой, так и плотной, сочной текстурой.

