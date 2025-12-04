Подмосковные студенты вошли в число лауреатов фестиваля «Российская студенческая весна»

Студенты из Подмосковья вошли в число лауреатов XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который завершился в Казани. На крупнейшем творческом форуме молодежи собрались более 2,1 тыс. учащихся из 82 регионов России. Фестиваль, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы, прошел под девизом «Студвесна. Весна всегда», сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Наши ребята из Подмосковья проделали огромный путь, чтобы блеснуть в финале «Российской студенческой весны». Их успех в Казани и Ставрополе — это закономерный итог серьезной работы», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В течение двух дней в Казани участники представили жюри более 900 номеров в 10 творческих направлениях: от вокала и танца до театра, моды и современных медиа. В делегацию от Подмосковья вошли 30 студентов подмосковных вузов, в том числе Александра Коренская из Коломны, студентка Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ). Она стала лауреатом II степени в направлении «Вокальное».

Отметим, что мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

