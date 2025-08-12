Девочка-подросток пострадала от брошенной секс-игрушки на баскетбольном матче

Во время матча WNBA мужчина бросил в толпу секс-игрушку, которая ударила 12-летнюю девочку по ноге. Подобный инцидент — не единичный случай в последнее время, сообщил NBC News.

По информации издания, полиции удалось установить личность мужчины. Его фото размещено в различных пабликах. Болельщик находился на матче «Нью-Йорк Либерти» — «Даллас Уингз» в кепке с символикой штата Огайо. Сотрудники правоохранительных органов объявили подозреваемого в розыск. Представители команды «Нью-Йорк Либерти» заявили, что готовы оказать любую помощь полиции.

По данным издания, на протяжении последних двух недель подобные случаи были неоднократно зафиксированы во время игры. Первый инцидент произошел 29 июля. Секс-игрушку бросили во время матча «Голден Стэйт Валькирис» против «Атланта Дрим». Аналогичные случаи произошли еще в трех штатах. Представитель WNBA назвал подобное поведение болельщиков неприемлемым и безрассудным.

«Мы тесно сотрудничаем с местными и федеральными правоохранительными органами, чтобы принять все необходимые меры, включая арест и судебное преследование по обвинению в совершении уголовного преступления, если это применимо, в отношении всех, кто причастен к подобным действиям», — заявил представитель WNBA.

