Жителя Гонконга нашли мертвым среди множества секс-игрушек

В Гонконге сотрудник службы безопасности жилого комплекса наткнулся на тело раздетого мужчины, окруженного «морем секс-игрушек». Об этом инциденте сообщило гонконгское новостное издание The Standard.

В среду, 30 июля, охранник жилого здания в районе Джордан заметил полуоткрытую дверь одной из квартир и почувствовал исходящий оттуда отталкивающий запах. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире кровать, на которой находились останки 49-летнего мужчины по фамилии Чоу.

На теле Чоу не было одежды. В области носа у умершего были обнаружены следы крови. Правоохранительные органы изъяли с места происшествия большое количество вещественных доказательств, значительную часть которых составляли секс-игрушки и тюбики со смазкой. Количество предметов интимного назначения было настолько велико, что для их транспортировки потребовалась отдельная большая коробка.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего. Судебно-медицинские эксперты не выявили на теле Чоу каких-либо серьезных телесных повреждений.

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