Девочка в тяжелом состоянии: в результате атаки БПЛА на Ростовскую область пострадали 11 человек — обновленные данные

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в канале на платформе «Макс» уточненные данные о последствиях ночной воздушной атаки на регион. По его словам, в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов в Аксайском районе пострадали еще три человека. Таким образом, общее число раненых достигло 11.

Как уточнил руководитель региона, двое пострадавших после оказания первой помощи были отпущены на амбулаторное лечение. В медицинских учреждениях Ростова и Аксайского района на данный момент остаются девять человек, среди которых четверо несовершеннолетних. Состояние восьмерых пациентов врачи классифицируют как средней степени тяжести. Одна девочка, к сожалению, находится в тяжелом состоянии — ей уже проведено оперативное вмешательство. Медицинский персонал продолжает оказывать пациентам всю необходимую помощь.

«Выражаю слова поддержки всем пострадавшим и желаю скорейшего выздоровления. Оказываем всю необходимую помощь», — отметил губернатор Ростовской области.

По словам губернатора, в Ростове в границах территорий, где расположены поврежденные жилые строения, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для координации действий развернут оперативный штаб. Жители эвакуированы в пункты временного размещения, где обеспечены всеми необходимыми условиями. На месте событий продолжают нести дежурство экстренные службы, ведется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан.

Полиция выставила оцепление на всех пострадавших участках. Для оказания помощи гражданам, в том числе по восстановлению утраченных документов, организован мобильный пункт приема заявлений.

«В Аксайском районе в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома. Сотрудники администраций приступили к обходу и оценке ущерба», — сообщил Юрий Слюсарь.

Всего минувшей ночью, по данным главы региона, силами противовоздушной обороны было подавлено и уничтожено около 30 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее губернатор Севастополя рассказал о последствиях массированного удара БПЛА по городу.