Дежурными средствами ПВО в ночь на 4 октября перехвачены и уничтожены 117 БПЛА

В ночь на 4 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 БПЛА, которые пересекли воздушное пространство 11 регионов РФ и акватории Черного моря. Противник использовал для атаки беспилотники самолетного типа, сообщил официальный телеграм-канал Минобороны РФ.

По информации ведомства, БПЛА противника перехвачены и уничтожены над территориями Волгоградской (16 БПЛА), Курской (15 БПЛА), Ростовской (11 БПЛА), Воронежской (10 БПЛА), Белгородской (восемь БПЛА), Ленинградской (шесть БПЛА), Калужской (четыре БПЛА), Новгородской (два БПЛА) и Смоленской (один БПЛА) областей.

По данным ведомства, над территорией Республики Крым устранили 15 БПЛА, на акваторией Черного моря — два. Губернаторы некоторых регионов публикуют в своих телеграм-каналах информацию о последствиях падения обломков.

Специалисты рекомендуют при обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов не прикасаться к неизвестным предметам. Важно проинформировать о находке представителей экстренных служб и соблюдать дистанцию от объекта.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в Ростовской области в некоторых районах пропала электроэнергия и загорелась трава на поле.