Пожар и повреждение ЛЭП: появились подробности ночной атаки БПЛА в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале проинформировал, что в ночь на 4 октября противник предпринял попытку атаковать регион.

По информации губернатора, БПЛА перехватили и уничтожили в пяти районах региона. На место падения обломков вражеских объектов оперативно прибыли представители экстренных служб. На территории одного из районов был зафиксирован пожар: возгорание произошло на поле. Трава горела на площади 600 кв.м.

По данным главы региона, еще одно последствие атаки БПЛА — отключение электроэнергии из-за повреждения ЛЭП. Специалисты проведут работы в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский. Ночью приступать к устранению неполадок было невозможно. Аварийные службы запланировали выполнение восстановительных работ на светлое время суток.

«Люди не пострадали», — написал губернатор.

В комментариях подписчики делились предположениями, что для атак ВСУ используют разведывательные данные. Один из пользователей отметил, что ночью в Ростове-на-Дону также раздалось несколько взрывов. Одна из комментаторов выразила слова благодарности военнослужащим, которые управляют системой ПВО.

«Спасибо ребятам, что охраняют нас!!!» — написала подписчица телеграм-канала губернатора Ростовской области.

Ранее сообщалось, что пожар в промзоне Киришей, начавшийся из-за атаки БПЛА, ликвидирован.