Обследование в одном из частных медицинских учреждений Москвы едва не разрушило карьерные перспективы юной спортсменки. По данным телеграм-канала BAZA, восьмилетней гимнастке был поставлен диагноз, ставивший под сомнение возможность дальнейших профессиональных занятий спортом, сообщил Life.ru.

Согласно сообщению, врачи клиники диагностировали у здорового ребенка порок сердца и настоятельно рекомендовали немедленно прекратить тренировки. Потрясенные родители, не согласившись с этим заключением, организовали независимую экспертизу в авторитетной государственной клинике. Специалисты учреждения не обнаружили у девочки каких-либо отклонений в работе сердечно-сосудистой системы.

По информации телеграм-канала, для получения окончательного и беспристрастного вердикта семья обратилась в ведущий федеральный Центр сердечно-сосудистой хирургии. Высококвалифицированные кардиологи научного учреждения также подтвердили полное отсутствие патологий и отличное состояние здоровья юной гимнастки.

По данным телеграм-канала, несмотря на два независимых заключения авторитетных государственных клиник, представители частного медцентра отказались признавать ошибочность своего первоначального диагноза. Мать спортсменки, пережившая серьезный психологический стресс из-за угрозы будущему дочери, настаивает на официальных извинениях от учреждения и готовит документы для обращения в суд с целью защиты репутации и прав ребенка.

