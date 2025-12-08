Российская клиника заплатит штраф из-за фотографий пациентки, оказавшихся в Сети

В Уфе клиника эстетической медицины нарушила врачебную этику и законодательство РФ, опубликовав в рекламных целях обнаженные фотографии своей пациентки. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Mash Batash сообщила «Лента.ру».

Женщина обратилась в медицинское учреждение для проведения операции по подтяжке груди, заплатив за услугу 112 тыс. руб.

После операции клиника без получения какого-либо согласия со стороны пациентки разместила в открытом доступе фотографии до и после хирургического вмешательства.

Когда женщина обнаружила это и потребовала удалить снимки, руководство клиники отказалось выполнить ее требование. В ответ пациентка обратилась за защитой своих прав в суд.

Рассмотрев материалы дела, суд вынес решение в пользу пострадавшей. Клиника обязана в полном объеме вернуть пациентке деньги за операцию.

Помимо этого, учреждение обязано выплатить штраф и компенсацию морального вреда морального вреда, а также возместить прочие судебные и связанные с процессом расходы.

