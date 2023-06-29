Die Welt: Немецкие строительные компании готовы восстанавливать Украину

Немецкая газета « Die Welt » рассказала, что получила доступ к официальному документу Ассоциации строительной промышленности Германии. Согласно опубликованной в нем информации, немецкие компании разрабатывают план восстановления украинских городов.

Представители немецких компаний готовы поделиться инновационными технологиями строительства и принимать активное участие в восстановлении зданий и городов после завершения СВО. В настоящее время проектируют план реконструкций, который будет учитывать все подземные коммуникации и коммунальные системы. Особое внимание уделяется будущему строительству высотных зданий.

Министерство экономического сотрудничества и развития ФРГ, согласно данным Die Welt, обсуждает все решения с правительством Украины. Предполагается привлечение и других стран-доноров, которые будут помогать отстраивать украинские города.