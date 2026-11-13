Почему после кофе хочется в туалет? Ученые нашли новые подсказки в работе кишечника

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Балабанова]

Регулярное употребление кофе может быть связано с изменениями в работе кишечника, пишет Newsweek со ссылкой на исследование в журнале Gut Microbiology. Ученые из Копенгагенского университета сравнили 61 здорового человека с разными привычками употребления кофе.

Участники в течение восьми дней записывали все, что ели и пили. У 50 человек также использовали специальную капсулу, которая проходила через пищеварительный тракт и измеряла кислотность, температуру, скорость движения пищи и сокращения кишечника.

У тех, кто пил кофе чаще, в тонком кишечнике была ниже кислотность, а толстая кишка сокращалась чаще. Такие сокращения помогают продвижению содержимого кишечника и могут облегчать опорожнение.

Ранее ученые также отмечали, что у любителей кофе разнообразие кишечных микроорганизмов может быть выше.

При этом пока неизвестно, полезны ли все найденные изменения. Исследование также не доказывает, что именно кофе их вызывает.

Авторы считают, что дело может быть не только в кофеине. В кофе содержатся сотни других активных веществ, которые тоже способны влиять на пищеварение. В будущем ученые хотят проверить это в контролируемых экспериментах.

иностранная пресса

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