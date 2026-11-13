В Видном прошло судебное заседание по делу о массовой гибели постояльцев пансионата для престарелых

В Видном прошло очередное судебное заседание по уголовному делу о массовой гибели постояльцев пансионата для престарелых, в рамках него государственный обвинитель изложил обвинение, предъявленное генеральному директору пансионата для пожилых людей «Долгожитель» в Ленинском округе, предложил суду порядок исследования доказательств, провел допрос трех потерпевших и свидетеля. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ст. 238 УК РФ). Гендиректор учреждения знала о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований при организации питания постояльцев и о возникновении среди них случаев острой кишечной инфекции, однако, не приостановила оказание услуг.

В результате в декабре 2025 года в пансионате произошло массовое заражение постояльцев острой кишечной инфекцией, что повлекло смерть 14 человек. Подсудимая заявила, что признает себя виновной частично, но от дачи показаний на данной стадии судебного следствия отказывается.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.