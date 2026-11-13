Претензия, возврат и авиакомпания: как вернуть деньги за сорванный тур из-за опасности атаки БПЛА

Аналитики «Турвизора» рекомендуют туристам придерживаться определенной последовательности действий, если в их отпуск были внесены коррективы из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил mkset.ru.

Сначала туристу советуют зафиксировать факт и причину задержки и получить официальный документ от авиакомпании. Если в причине указан «План-ковер», это не гарантирует туроператору освобождение от ответственности, но поможет в суде доказать, что задержка вызвана внешними обстоятельствами, а не личным решением туриста отказаться от поездки.

Затем следует оценить потери: посчитать, сколько дней или ночей тура фактически не было использовано. Далее туристу рекомендуют написать претензию туроператору и требовать соразмерного уменьшения цены тура — возврата денег за неоказанные услуги: проживание, питание, трансфер. В претензии стоит ссылаться на ст. 10 ФЗ-132 и ст. 29 Закона «О защите прав потребителей».

По мнению аналитиков, параллельно можно предъявлять требования к авиакомпании — напитки, питание, размещение согласно ФАП, — однако основные финансовые претензии по стоимости тура адресуются туроператору.

«Ситуация меняется на глазах: турист перестает быть заложником обстоятельств. Суды все чаще встают на его сторону, а рынок отвечает новыми страховыми продуктами. Но главное — фиксировать причину задержки документально и не бояться отстаивать свои права», — резюмирует аналитик Валерия Оломпиева.

Ранее сообщалось, что в Омске при угрозе атаки БПЛА жители могут воспользоваться услугой бесконтактного укрытия.