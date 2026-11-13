Священные, но не счастливые: черепа кошек раскрыли темную сторону Древнего Египта

Кошки в Древнем Египте могли жить намного тяжелее, чем принято считать, несмотря на их особый религиозный статус, пишет The Independent со ссылкой на исследование в Journal of Archaeological Science. Ученые изучили 131 хорошо сохранившийся череп кошек возрастом более двух тысяч лет.

более двух тысяч лет.

Следы болезней или травм нашли более чем у половины животных. У некоторых были проблемы с зубами и деснами, у других — зажившие переломы, проколы костей и деформации.

Исследователи также обнаружили следы укусов других кошек и повреждения, которые могли быть нанесены людьми острыми металлическими предметами.

По мнению авторов, часть животных могла содержаться в тесных помещениях и испытывать сильный стресс, недостаток питания и инфекции.

Ученые допускают, что некоторых кошек специально разводили для религиозных обрядов и последующей мумификации. Известно, что животных иногда намеренно убивали перед бальзамированием.

При этом исследование не показывает, что все кошки в Древнем Египте жили одинаково плохо. Речь идет только о конкретной группе животных, останки которых сохранились и попали в музейную коллекцию.