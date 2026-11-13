От первого снега до русского языка: как Мохамед Ради из Египта стал своим в Омске и создал детский клуб

Предприниматель Мохамед Ради переехал в Омск 16 лет назад — вслед за будущей женой. Сегодня он руководит АНО «Детский клуб „Ради тебя“» и рассказал, как выучил русский с нуля, пережил минус сорок и нашел дело жизни, сообщает ВФокусе Mail.

Русский язык давался непросто

По словам Ради, освоить русский оказалось нелегко, особенно грамматику. На свободную речь ушло немало лет: это был постепенный процесс, а не мгновенный результат. Дома с женой он сначала говорил на английском, а с сыном с самого начала общается только по-русски. При этом ребенок хорошо знает английский и немного арабский, так что в семье звучат разные языки.

«Родным в Египте я говорю, что русские люди добрые: если уважаешь их и не лезешь в личную жизнь, они отвечают тем же», — отметил Мохамед Ради.

Что принял сразу, а к чему привыкает до сих пор

Предприниматель признался, что сразу оценил сильные семейные связи: такого теплого отношения между людьми он не встречал в других странах. Некоторые местные привычки до сих пор остаются для него новыми, но он не осуждает их, а продолжает изучать культуру. По его мнению, многое зависит от открытости: если человек готов понимать, он постепенно осознает, почему люди ведут себя так, а не иначе.

«Арабские традиции всегда со мной. В Рамадан жена готовит арабские блюда, мы отмечаем мусульманские праздники — это часть нашей жизни, и она никуда не исчезла. Новый год для меня народный, а не религиозный праздник, поэтому мы спокойно отмечаем его с детьми в центре города. Что касается Масленицы, то мы постепенно знакомимся и с русскими традициями — через город, через школу, через общение», — рассказал рассказал собеседник ВФокусе Mail.

Снег, морозы и испытание аккумулятором

Смена климата далась тяжело: переезд из Каира в Омск стал серьезным испытанием. Зимой температура опускается до минус сорока, и это, по признанию Ради, стало для него самым большим шоком. При этом первый снег он воспринял как настоящий праздник — красиво, необычно, будто из другой жизни. Запомнился ему и случай, когда при минус тридцати пяти сел аккумулятор машины: сорок минут он ждал на морозе специалиста по отогреву. Такие моменты, считает предприниматель, закаляют.

«Я получил российское гражданство. Сначала я о нем не думал — просто жил, работал, растил сына. Но со временем понял, что Россия стала моим домом, и гражданство стало естественным шагом, а не формальностью», — рассказал Ради.

Ранее сообщалось, что Москву и Московскую область для переезда выбрали 41% респондентов.