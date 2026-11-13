В Красногорске вывезли разукомплектованный автомобиль по просьбе жителей

По обращению жителей из жилого комплекса «Новая Рига» вывезли бесхозный разукомплектованный автомобиль. Такие работы помогают освобождать парковочные места во дворах, где особенно востребовано пространство для машин.

По словам представителя управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Красногорска Никиты Левашова с начала года специалисты Красногорской городской службы убрали с улиц округа уже 104 автомобиля.

Он также напомнил владельцам о необходимости следить за техническим состоянием своего транспорта и своевременно приводить его в порядок.