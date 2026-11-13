Мужчина начал видеть глаза своей кошки на лицах людей: медики объяснили редкий сбой восприятия

Cortex: мужчина после операции начал видеть глаза своей кошки на лицах людей

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Людмила Матвиенко]

После операции на мозге 28-летний мужчина начал видеть отдельные черты своей кошки на лицах других людей, пишет Gadget Review со ссылкой на исследование в журнале Cortex. Ученые считают этот редкий случай примером того, как мозг может ошибочно переносить детали одного лица на другое.

Симптомы появились после удаления части правой височной доли мозга из-за опасного скопления кровеносных сосудов. Эта область участвует в распознавании лиц.

Мужчина по имени Карл часто видел утром свою серую кошку Луну. После этого на лицах людей ему могли мерещиться форма ее глаз, крупные зрачки и полосы шерсти.

Эффект работал и наоборот: после взгляда на человека некоторые его черты могли появляться на морде кошки или на лицах других людей. Такие искажения иногда сохранялись несколько часов.

Врачи связывают случай сразу с двумя редкими нарушениями зрения, при которых ранее увиденные образы продолжают появляться позже, а лица кажутся измененными.

Исследователи предполагают, что мозг хранит и обрабатывает не только лицо целиком, но и отдельные его части. Однако это вывод из одного необычного случая и пока не считается окончательным объяснением работы распознавания лиц.

иностранная пресса

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