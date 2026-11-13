Число посетителей маркетов «100% Подмосковье» в 2026 году превысило 34 тыс. человек

«За 10 месяцев 2026 года маркеты объединили 84 региональных производителя и 34,5 тыс. посетителей. Для предпринимателей это возможность напрямую представить свою продукцию покупателям, найти новых клиентов и партнеров, а для жителей — познакомиться с местными брендами и поддержать производителей своего региона», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.