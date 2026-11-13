Число посетителей маркетов «100% Подмосковье» в 2026 году превысило 34 тыс. человек
Более 34 тыс. человек посетили маркеты «100% Подмосковье» в 2026 году
Фото: [Мининвест МО]
Порядка 34,5 тыс. человек посетили маркеты локальных производителей под брендом «100% Подмосковье» в 2026 году. Всего с начала года в регионе провели 7 таких мероприятий, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«За 10 месяцев 2026 года маркеты объединили 84 региональных производителя и 34,5 тыс. посетителей. Для предпринимателей это возможность напрямую представить свою продукцию покупателям, найти новых клиентов и партнеров, а для жителей — познакомиться с местными брендами и поддержать производителей своего региона», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
Тематические маркеты в рамках проекта проведут и в преддверии Нового года.
Маркеты организуют в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в Подмосковье.