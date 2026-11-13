В Серпухове открылась фотовыставка об уходящем образе русской деревни

В Серпуховском историко-художественном музее в пространстве кафе «Музеум» галереи «Каретный сарай» открылась новая фотовыставка «Памятник деревне», где представлена серия черно-белой части из 30 работ члена Союза фотохудожников России, фотографа Владимира Гришина. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Зрителям представили пейзажи, быт, сложные условия жизни в деревне и примеры возрождения. Съемки проводились во время фотоэкспедиций по деревням Московской, Тульской и Калужской областей. В ведомстве уточнили, что Гришин является лауреатом, дипломантом и призером множества фотоконкурсов. Узнать другие подробности о выставке можно на сайте.

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