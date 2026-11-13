В Звенигороде пройдет концерт пианиста Эльмара Сафаралиева
Концерт пианиста Эльмара Сафаралиева пройдет в Звенигороде
Фото: [Звенигородский государственный музей-заповедник]
В субботу, 21 ноября, в Звенигородском государственном музее-заповеднике Одинцовского округа, в пространстве манежа пройдет концерт «Джазовый калейдоскоп» в исполнении пианиста Эльмара Сафаралиева. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В программу войдет классический джаз XX века: от истоков жанра до композиций 2000-х годов, популярная музыка из любимых кинофильмов, известные советские и зарубежные эстрадные мелодии в авторских аранжировках. Посетители смогут услышать старинный рояль, ранее принадлежавший фортепианному педагогу Музыкального училища имени Октябрьской революции (ныне МГИМ им. А.Г. Шнитке), пианистке Юлии Марковне Гитис. Концерт дополнит экспресс-экскурсия по выставке «Малевич. Простые фигуры». Узнать другие подробности можно на сайте.
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