Москвичи заменили смартфоны на скетчбуки: в столице завершился осенний сезон проекта «Московские экопленэры»

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы завершил осенний сезон проекта «Московские экопленэры». Более 55 занятий на природных территориях столицы показали: научная иллюстрация — это эффективный и современный инструмент экологического просвещения. Участники мероприятий освоили язык научной иллюстрации для фиксации биоразнообразия и сезонных изменений.

Участники не просто совершали экопрогулки по зелёным территориям — они осваивали азы профессии натуралиста-иллюстратора. Под руководством экспертов москвичи изучали ботаническую иллюстрацию, анималистику и фенологические наблюдения, фиксируя сезонные изменения флоры и фауны. Формат «лекция — наблюдение — зарисовка» позволил объединить искусство и естественные науки.

Особый акцент сделали на подготовке к весне — самому короткому и уязвимому периоду в жизни городской флоры. Участники учились изображать грибы и распознавать раннецветущие растения, в том числе редкие виды, занесённые в Красную книгу Москвы. Отдельное внимание уделили анималистическому направлению: участники изобразили величественного лося — обитателя национального парка «Лосиный остров».

«Московские экопленэры» показали, как искусство может стать способом познания природы и формирования бережного отношения к окружающей среде. Наблюдая и зарисовывая растения и животных, участники учатся замечать природные процессы, лучше понимать ценность биоразнообразия и осознавать важность его сохранения», — отметили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

«Московские экопленэры» сделали научное наблюдение частью городской культуры: регулярная практика помогает закреплять навыки фиксации данных и укореняться в территории через личную связь с конкретным местом.

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