Из Городского округа Пушкинский отправили на передовую новую партию гуманитарной помощи

Городской округ Пушкинский отправил новую партию гуманитарной помощи на передовую. По поручению главы округа Максима Красноцветова груз собрали после обращения Елены Балахоновой в центр поддержки участников СВО и их семей: у женщины на войне сейчас находится сын-доброволец. Администрация откликнулась сразу.

Так, 12 ноября заместитель главы округа Артем Люхин и депутат окружного совета Любовь Дмитриева встретились с матерью бойца и передали ей все необходимое: зимние спальные мешки, антидроновые покрывала и печи.



Антидроновое покрывало — изделие, которое снижает последствия разлета осколков и защищает спальное место бойца в укрытии.

«У меня один сын погиб на СВО четыре года назад. Второй сын на войне уже три года. Конечно, там очень много чего нужно, но хотя бы что-то уже есть. Мы уже закупили генераторы, супы, носки. Также заказала эвакуационные тележки», — поделилась Балахонова.

Люхин поблагодарил волонтеров, взявшихся довезти груз в труднодоступный район, куда согласны ехать не все, и заверил, что посылка скоро доберется до передовой. Он напомнил, что администрация округа поддерживает семьи участников СВО и волонтерские организации на постоянной основе: с начала специальной военной операции из Городского округа Пушкинский было отправлено более 2 000 т гуманитарных грузов.