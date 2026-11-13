В Сергиево-Посадском снесут два аварийных жилых дома

В Сергиево-Посадском округе проводят снос двух аварийных жилых домов. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Так, в Краснозаводске в Больничном переулке ликвидируют аварийный двухэтажный жилой дом №5 1959 года постройки, его площадь составляет порядка 530 кв. м. Постройка была признана аварийной в связи с высокой степенью физического износа строительных конструкций. В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» были расселены жильцы 16 квартир.

Помимо этого, в Сергиевом Посаде на улице Маслиева начался демонтаж аварийного многоквартирного дома №5. Двухэтажный деревянный объект площадью немногим более 430 кв. м был построен в 1958 году. Его также признали аварийным, в рамках государственной программы расселили жильцов 12 квартир.

После сноса зданий территории расчистят от строительного мусора, работы завершат до конца 2026 года.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.