Директор цирка обвинил политиков в хайпе из-за предложения запретить номера с животными

Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский высказал мнение, что предложение запретить номера с животными в цирках — это хайп, сообщил tagilcity.ru.

Руслан Марчевский отметил, что инициативу о запрете животных в цирке выразила политическая партия, которая недавно объединилась и начала функционирование. Эксперт высказал мнение, что таким образом представители партии хотелипривлечь внимание к своей деятельности.

«Очевидно, эта тема была затронута ими лишь для так называемого хайпа, чтобы о них начали говорить», — рассказал редакции TagilCity.ru директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский.

Директор Нижнетагильского цирка рассказал, что в Государственной думе рассмотрели предложение. Вопрос детально изучили в комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, в который входят профильные специалисты: ветеринары, зоозащитники и представители цирковой сферы.

«Представителям Госдумы стало ясно, что закон не актуален и несет за собой очень много подводных камней, которые на первый взгляд не видны», — высказал мнение Марчевский.

Эксперт считает предложение выпустить животных нерациональным. Если запретить их выступление в цирке, значит, зверей необходимо куда-то поселить. Руслан Марчевский рассказал, что многие четвероногие артисты — это целые поколения, рожденные в цирках. В России нет приютов, где они могли бы содержаться. К жизни в естественной среде они не адаптированы. Еще один нерешенный вопрос — где брать деньги на содержание таких животных.

«То же самое, если мы возьмем ребенка, который привык к заботе родителей и благам цивилизации, и отпустим его на все четыре стороны. Многие же дети мечтают о свободе от родителей. Чем, по-вашему, это закончится?» — высказал свое мнение Руслан Марчевский.

