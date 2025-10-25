«Одержимые» в Казанском цирке: артист во время трюка потерял сознание и рухнул на арену

Во время экстрим-шоу "Одержимые" в Казанском цирке артист, выполняя трюк, упал и ударился головой о манеж. Он потерял сознание, но, к счастью, серьезных травм не получил. Об этом сообщила пресс-служба цирка в своем Телеграм-канале.

Инцидент случился во время дневного выступления. Артист пришёл в сознание, после чего его доставили в медицинское учреждение для проведения необходимых обследований.

«Его унесли с манежа на носилках. За кулисами дежурная медсестра Казанского цирка привела его в чувство и осмотрела — признаков травм обнаружено не было», — говорится в публикации.

Артист был в защитном шлеме во время выступления. Это его, по стути, и спасло от серьезных увечий. После инцидента его госпитализировали с диагнозом сотрясения мозга. На данный момент он продолжает лечение в больнице. Премьера шоу состоялась в Казанском цирке всего неделю назад. Завтра запланировано следующее выступление, а сегодняшнее уже прошло.