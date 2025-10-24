Директора кооператива подозревают в хищении 30 млн руб. у российских пайщиков

В Красноярске против директора потребительского кооператива возбудили уголовное дело по причине подозрений в хищении 30 млн руб. у 19 пайщиков, сообщил prmira.ru.

Согласно версии следствия, 41-летний директор предлагал красноярцам вкладывать сбережения. Процентная ставка составила 25 годовых. Некоторое время фирма сдерживала взятые на себя обязательства: пайщики получали дивиденды. Начиная с ноября, компания перестала выплачивать деньги.

«Примечательно, что в августе этого года у КПК была отозвана лицензия на осуществление финансовой деятельности, а бухгалтерия, по словам работников, велась ненадлежащим образом», — сообщили в полиции.

По информации издания, в офисе кооператива сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Правоохранители изъяли документы и важную для расследования компьютерную технику. Согласно данным СМИ, с 21 октября кооператив находится в процессе ликвидации.

