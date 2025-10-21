Московский автосервис обманул семью погибшего бойца СВО, украв его автомобиль

Столичная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, обвиняемого в хищении автомобиля, принадлежавшего военнослужащему, погибшему в зоне спецоперации.

По данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2022 года. Обвиняемый, владевший автосервисом, заключил устную договоренность с москвичом о ремонте автомобиля Subaru Forester. Клиент внес предоплату за услуги в размере 170 тыс. руб.

Вскоре после этого владелец иномарки погиб при исполнении воинского долга. Узнав о трагическом происшествии, недобросовестный бизнесмен решил воспользоваться ситуацией и присвоить транспортное средство, не выполнив ремонтных работ. Преступление было раскрыто, автомобиль изъят, а в отношении владельца автосервиса возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

В настоящее время все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому грозит серьезное наказание за преступление, которое в обществе воспринимается как особо циничное.

