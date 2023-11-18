Disney перестал размещать рекламу в X из-за комментария Маска

Компания Walt Disney, как и IBM вместе с Apple, отказывается размещать свою рекламу в американской соцсети X после комментария бизнесмена Илона Маска о евреях в своей социальной сети. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter .

Накануне Маск столкнулся с общественным осуждением после того, как оставил комментарий под постом одного из пользователей, где тот заявил, что евреи продвигают ненависть в отношении белых людей, хотя просят прекратить ее в отношении себя. Маск оставил комментарий, в котором согласился с высказыванием.

После этого, две крупные компании заявили о приостановке своих рекламных кампаний на платформе, а сам Маск на своей странице заявил, что любой пользователь, публично поощряющий геноцид в отношении какой-либо этнических группы, будет заблокирован.

В издании отметили, что компании Disney и Apple являются одними из крупнейших рекламодателей для социальной сети Маска, и их отказ от ведения деятельности на платформе беспокоит руководство компании. Официального заявления о приостановке рекламы в Х от Disney еще не было.