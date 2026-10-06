Тариф против платежки: почему мусор дорожает быстрее коммуналки в Краснодаре

Октябрь принес жителям Краснодара не только первые разговоры об отопительном сезоне, но и новые коммунальные расценки. С 1 октября на Кубани прошла очередная индексация ЖКХ, и теперь за электричество, газ, водоотведение, тепло и обращение с отходами придется платить по обновленным тарифам. Однако одна цифра особенно выделяется на фоне остальных. Вывоз мусора в Краснодаре подорожал сразу на 48,6%: экономически обоснованный единый тариф для регионального оператора вырос с ₽457,52 до ₽680 за кубометр. Еще совсем недавно предполагалось, что он составит только ₽523,40. Но 30 сентября расчеты пересмотрели, сообщил kubanpress.ru.

По информации издания, у жителей возникает вполне логичный вопрос. Если федеральные власти установили для Краснодарского края средний индекс изменения платы за коммунальные услуги на уровне 13,7%, а с учетом допустимого отклонения в отдельных муниципалитетах предел может достигать 18,5%, откуда вообще взялись почти 49%.

По данным издания, на первый взгляд коммунальная математика не сходится. На самом деле никакого арифметического парадокса здесь нет. Просто тариф на конкретный ресурс и итоговый платеж семьи за весь набор коммунальных услуг — разные вещи.

Так почему мусор можно поднять почти на 49%, если предел — 18,5%?

Это, пожалуй, главный вопрос всей октябрьской индексации. Представим коммунальную платежку не как набор независимых ограничений, а как корзину услуг. В нее входят холодная и горячая вода, водоотведение, электричество, газ, отопление и обращение с твердыми коммунальными отходами. Каждая составляющая имеет собственный тариф и может изменяться по-разному.

Предельный индекс регулирует изменение совокупного размера платы граждан за коммунальные услуги, а не требует, чтобы каждая цена внутри этой корзины росла строго на один и тот же процент. Поэтому сама по себе цифра +48,6% по тарифу ТКО не означает автоматически, что вся коммунальная квитанция краснодарца законно может увеличиться почти наполовину.

Более того, итоговый счет конкретной семьи зависит еще и от потребления. Если в одном месяце жильцы израсходовали значительно больше воды, электричества или газа, чем в сопоставимом периоде, платеж может измениться сильнее уже не из-за тарифа, а из-за количества использованного ресурса.

Именно поэтому проверять корректность начислений нужно не только по итоговой сумме. Гораздо полезнее сравнить тариф, объем потребления и начисление по каждой строке.

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