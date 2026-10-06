В Подмосковье робот Светлана предложила записаться на прием к узкопрофильным специалистам 1,4 млн раз

С осени 2025 года цифровой помощник на основе искусственного интеллекта, робот Светлана предложила пациентам Подмосковья записаться на прием к узкопрофильным специалистам более 1,4 млн раз. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Воспользоваться ею могут пациенты, у которых есть направление, а также те, кто состоит на диспансерном учете», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

С помощью помощника можно также оформить вызов врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Светлана осуществляет исходящие вызовы, информирует о предстоящем визите к врачу и необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарственные препараты. Она принимает входящие звонки по номеру телефона 122 круглосуточно.

Напомним, что также записаться на прием к врачу можно также через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.