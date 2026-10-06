«Целая вселенная изящества»: дайвер показал миниатюрного морского червя

У Русского острова в Приморском крае дайвер Сергей Труболыс снял на видео псевдоцеруса японского (Pseudocephalus japonicus) — плоского червя размером с ноготь. Видео уже вызвало интерес у любителей подводной фауны, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, кадры были сделаны на заброшенной сетке. На видео крошечное создание не плывет, а словно парит в толще воды. Края его тела изгибаются в неспешном танце, рисуя невидимые узоры. Автор сравнил каждое движение червя со строкой из древней морской песни, а самого обитателя — с «целой вселенной тихого подводного изящества». Такое описание точно передает ощущение, которое возникает при взгляде на это существо: в нем есть что-то завораживающее и почти медитативное.

По данным издания, псевдоцерус японский — морской плоский червь, встречающийся в водах Японского моря. Несмотря на миниатюрные размеры (всего около сантиметра), он привлекает внимание необычной грациозностью: он не плавает, а перемещается, волнообразно изгибая тело. Именно этот способ движения и создает эффект парения, который так поразил дайвера.

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