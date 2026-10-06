Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 6 октября, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском, Луховицком и Талдомском лесничествах — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду и четверг, 7 и 8 октября, на большей части региона спрогнозировали III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +10-14 градусов, ночью — +5-12. Синоптики обещают переменную облачность, местами дожди.

Жители региона могут сообщить о возгорании в лесу по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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