Врачи ДКЦ им. Л. М. Рошаля извлекли из желудка ребенка ком волос размером с кокос

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля извлекли из желудка ребенка ком волос размером с кокос. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратились родители девочки, которая жаловалась на боли в животе. В ходе диагностики у пациентки обнаружили в желудке огромный волосяной ком. Его размер составлял 15 на 6 сантиметров.

Ком занимал три четверти желудка ребенка, и достать его эндоскопическим методом было сложно. Поэтому врачи провели лапароскопическую операцию и извлекли комок через небольшой разрез.

Операция длилась 45 минут и прошла без осложнений. На текущий момент ребенок чувствует себя хорошо и уже был выписан.

