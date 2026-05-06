Врачи ДКЦ им. Л. М. Рошаля извлекли из желудка ребенка ком волос размером с кокос
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля извлекли из желудка ребенка ком волос размером с кокос. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение обратились родители девочки, которая жаловалась на боли в животе. В ходе диагностики у пациентки обнаружили в желудке огромный волосяной ком. Его размер составлял 15 на 6 сантиметров.
Ком занимал три четверти желудка ребенка, и достать его эндоскопическим методом было сложно. Поэтому врачи провели лапароскопическую операцию и извлекли комок через небольшой разрез.
Операция длилась 45 минут и прошла без осложнений. На текущий момент ребенок чувствует себя хорошо и уже был выписан.
