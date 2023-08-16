Дмитрий Медведев ознакомился с трофейной техникой НАТО на выставке «Армия-2023»

В среду, 16 августа, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил выставку «Армия-2023», которая расположена в подмосковном парке «Патриот».

В одной из локаций парка расположена выставка техники, которая была захвачена военными СВО в ходе спецоперации, пишет агентство «РИА Новости». Присутствует более 870 экспонатов различного производства: украинского и британского, шведского, американского и французского. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осмотрел трофейную технику НАТО. Организаторы продемонстрировали каждый образец и подробно рассказали, как устройство работает и каким образом его сконструировали.

Зампредседателя Совбеза РФ Медведев рассмотрел медицинские аптечки, собранные американскими военными, а также противогазы и защитные костюмы. Особое внимание Дмитрия Медведева привлек стенд с дронами, на котором, в частности, лежит Bayraktar TB-2.

Выставка «Армия-2023» работает с 14 августа. В видеоформате мероприятие посетил президент Путин, который рассказал о готовности к сотрудничеству с другими странами в рамках военных соглашений.