День Иоанна Предтечи 11 сентября: верующим напомнили о строгом посте и запретах

Православные верующие 11 сентября вспоминают пророка Иоанна Предтечу, которого называют Крестителем Господним. Этот день связан с его мученической смертью и считается великим праздником. В народе дата получила название Иван Постный — с ней связано множество обычаев и запретов, пишет «ФедералПресс» .

Иоанн Предтеча — один из самых почитаемых святых. Он предсказал пришествие Христа и сам крестил его в реке Иордан. После Богородицы его имя чаще всего встречается в церковном календаре: с ним связано семь православных праздников.

В Евангелии рассказывается, как Иоанн обличал греховную связь царя Ирода с женой его брата Иродиадой. Чтобы избавиться от пророка, Иродиада уговорила дочь Саломею станцевать перед царем. Наградой за это стала голова Иоанна. По преданию, все виновные были наказаны: Саломея погибла, а Ирод и Иродиада провалились под землю.

Хотя слово «праздник» обычно ассоциируется с радостью, в православии оно имеет более широкое значение — это время памяти и особого почитания. Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается строгим постом. В этот день нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Запрещены даже круглые овощи и фрукты, напоминающие голову: капуста, картофель, яблоки. Даже хлеб не резали ножом, а ломали руками.

На Руси 11 сентября называли Иваном Постным. Эта дата символизировала окончание лета и начало осени. Говорили: «Иван Постный пришел, красное лето увел». С этого дня крестьяне начинали гадать о будущем урожае и зиме, ориентируясь на погоду и поведение птиц.

Народные приметы: если в этот день будет гром, осень будет теплой и долгой; иней на растениях предвещает скорое наступление холодов; ранний отлет журавлей — к суровой зиме; задержавшиеся скворцы — к сухой осени; быстрое опадание листвы — к холодной и снежной зиме.

В этот день верующие идут в храм на молебен. Пророку Иоанну молятся о помощи в трудных ситуациях, об избавлении от вредных привычек и о защите семьи. Родители просят святого поддержать их в воспитании детей. Считается, что Иоанн Предтеча помогает одиноким людям встретить суженого, исцеляет от недугов и защищает от нечистой силы. Помогать бедным стало традицией: нельзя пройти мимо протянутой руки. Любая милостыня считается важным добрым делом, которое вернется в будущем. Также в этот день поминают усопших, особенно воинов, павших за Родину.

Чего нельзя делать: брать в руки острые предметы — ножи, иглы, пилы, спицы; нарушать пост и употреблять продукты красного цвета; веселиться и злоупотреблять едой или алкоголем, ведь смерть пророка произошла во время царского пиршества; надевать красную одежду — считалось, что это приносит несчастье; девушкам мыть посуду за другими людьми — верили, что это может лишить их замужества.