Третий тур конкурса «Учитель года Подмосковья — 2026» прошел в Московской области

Третий тур конкурса «Учитель года Подмосковья — 2026» прошел в пресс-центре Дома Правительства Московской области. О его итогах рассказали в Министерстве образования Московской области.

В туре приняли участие 5 специалистов, в том числе учителя Областного технолицея им. В. И. Долгих, гимназии имени В. Н. Татищева, Котельниковской школы № 3, Наро-Фоминской школы № 5 с УИОП и гимназии № 7.

В рамках тура прошла дискуссия на тему «Домашние задания — "казнить нельзя помиловать"?» с участием министра образования Подмосковья Ингрид Пильдес. Выступления лауреатов оценивали члены Большого жюри конкурса.

Имена победителей областных конкурсов «Учитель года Подмосковья» и «Воспитатель года Подмосковья» будут объявлены на празднике, посвященном Международному дню учителя.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний учеников и педагогов школы им. Героя России Монетова в Подольске.