в Финляндии нашли крупнейший клад викингов

В Финляндии энтузиаст с металлоискателем откопал крупнейший в истории страны клад эпохи викингов — 4,5 килограмма серебра, упакованного в берестяные емкости. Об этом сообщает Yle News.

Калле Лаппинен, любитель металлопоиска, 3 сентября исследовал местность в Сюсмя, область Пяйят-Хяме. Сигнал привел его к двум берестяным сверткам, зарытым на глубине менее полуметра между камнями. Внутри оказалось около 4,5 килограмма серебряных предметов. На следующий день находку осмотрел археолог Эско Тиккала. По его словам, это крупнейшее известное собрание монет позднего железного века, когда-либо найденное на территории Финляндии. Точное количество монет и их возраст установят после очистки и исследования.

Сам Лаппинен признался, что сначала не поверил удаче. Он напомнил, что 99 процентов сигналов металлоискателя оказываются мусором или рудой. Предыдущий рекорд страны по весу клада эпохи викингов принадлежал находке из Ноусиайнена — чуть более двух килограммов с примерно 1,7 тысячи монет. Новый клад почти вдвое тяжелее.

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