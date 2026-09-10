Врачи Подмосковья успешно прооперировали ребенка со сросшимися пальцами на руке
В больнице Подмосковья помогли ребенку, у которого срослись два пальца на руке
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы успешно прооперировали ребенка со сросшимися пальцами на руке. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение обратилась семья ребенка, у которого срослись третий и четвертый пальцы на левой кисти. Маленького пациента направили на операцию.
Врачи провели ребенку комбинированную кожную пластику — сформировали промежуток между пальцами с использованием местной ткани, затем закрыли дефекты кожными трансплантатами.
Операция прошла успешно. Анатомия кисти и подвижность суставов пальцев были полностью восстановлены.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность развития педиатрии в Подмосковье.